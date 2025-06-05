После ДТП на Руставели скончался водитель мотоцикла Honda

Мотоциклист находился в состоянии клинической смерти и, несмотря на все усилия медиков, скончался на месте происшествия.

Полицией проводится проверка по факту смертельной аварии на улице Руставели. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около дома 42 по улице Руставели 5 июня в 12:25 55-летний водитель, управляя автомобилем "Рено", при повороте со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и совершил столкновение с мотоциклом Honda, под управлением неустановленного мужчины, едущим в попутном направлении.

Мотоциклист находился в состоянии клинической смерти и, несмотря на все усилия медиков, скончался на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье "Покушение на убийство" после ДТП с участием Rolls-Royce и мотоциклом.

Видео: МВД по СПб и ЛО