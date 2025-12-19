"Автостат": регистрации новых Honda в России выросли на 18%

Сергей Целиков рассказал о падении производственных показателей по выпуску машин бренда.

"Автостат" сообщил через социальные сети о том, что количество регистраций новых автомобилей иностранного бренда Honda в России за 2025 год выросли на 18 процентов и составило 3 166 единиц. Соответствующими данными с подписчиками в Telegram-канал поделился директор аналитического агентства. Эксперт заметил, что сведения получены в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. Также известно, что ввоз машин этой марки с пробегом составил 78,3 тысяч экземпляров. По данному показателю наблюдается прирост на 12 процентов.

В 2025 году на учет встало 3 166 новых автомобилей Honda. Это на 18% больше, чем в 2024 году. Также в течение прошлого года россияне ввезли 78,3 тысячи автомобилей Honda c пробегом (+12%) Сергей Целиков, глава "Автостата"

Сергей Целиков добавил, что глобальное производство Honda в 2025 году упало на девять процентов и составило 3,4 миллиона автомобилей против 3,73 миллиона годом ранее. Выпуск транспортных средств данного бренда на территории Японии снизился на 0,5 процентов, до 689,8 тысяч единиц, а зарубежное производство сократилось почти на одиннадцать процентов, до уровня в 2,7 миллиона автомобилей. Наиболее существенное падение автомобильного производства на 47 процентов зафиксировано в Индонезии, в Малайзии (минус 22 процента), в Китае (-16 процентов), согласно данным от GlobalData Automotive. В Северной Америке выпуск машин Honda снизился на шесть процентов, до 1,52 миллионов образцов.

Специалисты Авито выяснили, какие новые электромобили и гибриды выбирали петербуржцы в 2025 году.

Фото: pxhere.com