Специалисты Авито выяснили, какие новые электромобили и гибриды выбирали петербуржцы в 2025 году

Лидером спроса стал кроссовер Voyah Free.

Аналитики сервиса "Авито Авто" подвели итоги 2025 года на рынке новых электромобилей и гибридов в Санкт-Петербурге. Согласно их исследованию, самым популярной моделью среди петербуржцев стал кроссовер Voyah Free. В пятерку лидеров по спросу также вошли Ora 03, Li Auto L7, Tank 500 и Evolute i-Space.

Среди автомобильных марок наибольший интерес покупателей вызывали китайские бренды: Li Auto, Voyah, Ora, Evolute и Tank. Эксперты отмечают взрывной рост популярности марки AITO — спрос на её модели в Петербурге вырос в 2,1 раза по сравнению с 2024 годом. В частности, интерес к модели AITO L7 увеличился в 4,1 раза, к Seres M7 — в 2,3 раза, а к лидеру рынка Voyah Free — на 33,2%.

Средняя стоимость нового электромобиля в городе по итогам года составила 6 799 000 рублей. При этом некоторые модели заметно подешевели. Так, Voyah Passion подешевел на 31,6% (до 5,59 млн рублей), флагманский внедорожник Hongqi E-HS9 — на 30,6% (до 6,59 млн), а Voyah Dream — на 13,2% (до 8,49 млн рублей).

В 2025 году доля гибридов и электрокаров в общем объеме новых авто в России выросла на 13,3% и составляет 3,3% в общем объеме предложения. Этому во многом способствует расширение ассортимента. Артём Хомутинников, руководитель продаж направления "Новые авто" в Авито

Он добавил, что из-за быстрого роста и обновления рынка выбор становится сложнее, и в этом могут помочь экспертные материалы, например, в "Журнале Авито Авто".

Фото: Piter.TV