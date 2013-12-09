Hyundai, Mitsubishi и Toyota подешевели в Петербурге больше всех на вторичке

Средняя цена упала до 1,6 млн рублей.

Этой зимой средняя стоимость автомобилей с пробегом в Петербурге снизилась на 2% и составила 1,6 млн рублей. К такому выводу пришли эксперты "Авито Авто", проанализировав динамику спроса и цен на вторичном рынке в городе в зимний период 2025–2026 годов по сравнению с прошлым годом.

Наиболее заметно подешевели автомобили Hyundai ( -14,4%, до 1,1 млн рублей), Mitsubishi ( -14,3%, до 1 млн рублей) и Toyota ( -13,8%, до 1,9 млн рублей). Среди конкретных моделей лидерами снижения цены стали Renault Logan ( -13,4%, до 414 тыс. рублей), BMW 5 серия ( -12,4%, до 2,4 млн рублей) и LADA Priora ( -11,5%, до 295 тыс. рублей).

При этом спрос на автомобили с пробегом в городе перераспределился. Значительно популярнее стали машины BMW: интерес к ним вырос на 12,2%. Среди конкретных моделей наибольший рост спроса показали Toyota RAV4 (+45,9%), BMW X5 (+28,8%) и LADA Vesta (+25,3%).

В структуре общего интереса петербуржцев лидерство сохраняют отечественные LADA — на них пришлось 9% внимания аудитории. Далее следуют Volkswagen (7,3%), Kia (6,4%), а также Mercedes-Benz и BMW (по 6,3%). Самыми популярными моделями этой зимой стали Ford Focus, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, BMW 5 серия и Kia Rio. В десятку также вошли Skoda Octavia, Mercedes-Benz E-класс, LADA Granta, Toyota Camry и BMW 3 серия.

Эксперты отмечают, что снижение средних цен на вторичном рынке может быть связано как с сезонными факторами, так и с изменением структуры предложения после рекордного 2024 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что продажи китайских авто с пробегом в Петербурге за год выросли на 67%.

Фото: Piter.TV