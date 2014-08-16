Продажи китайских авто с пробегом в Петербурге за год выросли на 67%

Наиболее популярными брендами среди подержанных китайских автомобилей в Питере стали Geely, Chery и Haval, которые совместно заняли половину всего объема продаж.

Во вторник, 24 февраля, стало известно, что в 2025 году в Санкт-Петербурге продажи подержанных автомобилей китайских брендов возросли на 67% по сравнению с предыдущим годом. Эту информацию предоставил автоэксперт Денис Гаврилов в своем Telegram-канале AutoRun Spb.

Согласно представленным данным, в течение 2025 года на учет поставлено 16 426 автомобилей с пробегом китайского производства. Их доля на вторичном рынке Северной столицы достигла 8,6%, тогда как в 2024 году она составляла 5,2%.

Наиболее популярными брендами среди подержанных китайских автомобилей в Питере стали Geely, Chery и Haval, которые совместно заняли половину всего объема продаж. В пятерку лучших также вошли марки Exeed и Changan, а в десятку — Omoda, Tank, LiXiang, Great Wall и FAW.

Денис Гаврилов дополнительно уточнил, что основной объем продаж автомобилей с пробегом китайских марок приходится на машины младше трех лет: в 2025 году эта цифра составила 79%, в то время как в 2024 году она равнялась 74%.

Еще одно изменение в структуре продаж заключается в снижении доли китайских автомобилей с пробегом, выпущенных на российских заводах. В 2025 году этот показатель составлял 17%, тогда как в 2024 году он был равен 25%. Однако, несмотря на это, объем реализации таких автомобилей увеличился на 15%.

Фото: Pxhere