Спрос на подержанные автомобили дороже 1 млн рублей вырос в Петербурге почти на 30%

Аналитики зафиксировали рост продаж авто с пробегом в сентябре и увеличение доли онлайн-общения покупателей с продавцами.

Продажи подержанных автомобилей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в сентябре выросли на 12% по сравнению с январем 2025 года. Согласно данным аналитиков платформы "Авито Авто", средняя цена автомобиля с пробегом составила 1,47 млн рублей, при этом спрос на автомобили стоимостью 6–8 млн рублей увеличился на 29%, а на авто за 2–4 млн рублей — на 18%.

Доля чатов между покупателями и продавцами в Петербурге выросла на 9,5% и достигла 67%, что свидетельствует о предпочтении онлайн-формата общения. Покупатели чаще всего интересуются автомобилями в вечернее и ночное время, тогда как продавцы активнее публикуют объявления днем. Среди популярных машин в ценовом сегменте 1–3 млн рублей — Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и BMW, а самыми востребованными моделями стали Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander, Skoda Octavia, Hyundai Solaris и Creta.

Предложение автомобилей с пробегом в регионе за год увеличилось на 30%, в том числе за счет роста импорта авто из США, Чецки и Южной Кореи. В сентябре в Россию было ввезено 48 430 подержанных легковых автомобилей, что на 13,5% больше, чем в сентябре 2024 года. Программы трейд-ин формируют 49% поступлений автомобилей к дилерам, остальные ключевые каналы — обмен на новые автомобили (39%) и прямой выкуп (32%).

Фото: Piter.TV