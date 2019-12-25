Спрос на работников кухни в Петербурге вырос почти вдвое

Пекари пиццы при неполной занятости зарабатывают более 53 тыс. рублей.

В третьем квартале 2025 года спрос на работников кухни в сегменте подработок значительно вырос, показало исследование "Авито Подработки". По данным сервиса, количество вакансий для заготовщиков в общепите по России увеличилось на 82%, а в Петербурге — на 21%, при этом средний заработок при неполной занятости составляет 20 549 рублей в месяц.

На 59% больше стали нужны пекари пиццы, которые при частичной занятости могут зарабатывать свыше 53 тыс. рублей, получая среднюю зарплату больше, чем у остальных работников кухни. Кроме них, работодатели ищут кассиров на 43% активнее и готовы им платить в среднем 46 тыс. рублей в месяц.

Доход соискателей зависит от времени, проведенного за работой, и объема выполненных задач, специализации и региона. Среди субъектов РФ рекордсменами по росту потребности в работниках стали Владимирская (115%), Волгоградская (104%) и Ярославская (97%) области. В "Авито Подработке" отметили, что многие сотрудники, приходящие на подработку, в дальнейшем по своим навыкам дорастают до полноценных работников пищевой сферы. Гибкий формат выгоден для обеих сторон, поскольку позволяет сотрудникам самим выстраивать свой график, а работодателям — оперативно находить рабочие руки.

Фото: Piter.TV