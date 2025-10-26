Гостиничный бизнес и туризм стали самой доступной подработкой для петербургских пенсионеров

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области самой доступной подработкой для пенсионеров стал гостиничный бизнес и туризм. За год число смен здесь увеличилось в 2,4 раза (на 143%). Среднее предлагаемое вознаграждение составило около 4 421 рубля за смену, сообщили аналитики Авито Подработки.

Также значительно выросло число предложений для пенсионеров в пищевой промышленности — в 2 раза (+105%) со средним вознаграждением 7 631 рубль за смену. В сфере продажи и обслуживания автомобилей рост составил 85%, средний заработок — 5 120 рублей за смену.

В целом по России интерес пользователей к подработке с пометкой "доступно для пенсионеров" за год вырос на 25%. Наиболее заметно увеличился спрос на административные задачи (+142%), подработку на складах (+140%) и в сфере охраны (+64%).

Для людей старшего возраста подработка становится возможностью сохранить активность, получать дополнительный доход и при этом подрабатывать в комфортном для себя графике. Бизнес-заказчики всё чаще готовы рассматривать более широкий круг исполнителей и привлекать их к задачам, где важны внимательность и ответственность. Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка"

