Авито Авто выяснили предпочтения автолюбителей Ленобласти

Аналитики отмечают интересную динамику на рынке подержанных автомобилей в регионе

Специалисты Авито Авто проанализировали спрос, предложения и цены на автомобили с пробегом в Ленинградской области. Оказалось, что объём предложений в этом сегменте увеличился на 14,4% по сравнению с 2023 годом. Интересно, что средняя цена б/у машин упала на 1,9%.

Что касается спроса в октябре 2024 года, в Ленинградской области особенно пользовалась марка BMW, которой интересовались 11,8% покупателей. На втором месте расположился Mercedes-Benz с 11,2%, за ним – Kia с 8,8%. В пятерку лидеров также вошли Toyota и Volkswagen с результатами 8,2% и 6,7% соответственно.



При этом аналитики отмечают интересную динамику на рынке подержанных автомобилей в прошлом месяце. Хотя BMW привлекла внимание большинства покупателей, однако самой востребованной машиной стала Toyota Camry, на которую пришлось 3% покупок. Далее идёт автомобиль Volkswagen Tiguan с 2,3%, а за ним – Mercedes-Benz E-класса и BMW 5 серии, набрав по 2,2% каждая. Топ-5 замкнул BMW X5 с показателем в 2,1%.

Ранее Piter.TV сообщал, что в октябре в Петербурге подешевели автомобили с пробегом.

Фото: Piter.TV