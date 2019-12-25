В октябре в Петербурге подешевели автомобили с пробегом

Автомобили с пробегом за месяц подешевели в среднем на 1,7% – до 2,2 млн рублей.

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в Петербурге снизилась на 1,7% в октябре, составив 2,2 млн рублей, выяснили аналитики "Авто.ру".

В сегменте новых автомобилей на "Авто.ру" объем опубликованных объявлений вырос почти на 30% и практически сравнялся с уровнем спроса. Также ускорилась скорость продажи машин. В прошлом месяце объявление снимали с продажи через 30 дней после публикации.

В Северной столице и Ленобласти средние цены на новые автомобили увеличились на 2,2% – до 3,12 млн рублей. Список самых подорожавших за месяц моделей возглавил Hyundai Staria (+9%) – 8,9 млн рублей, второй стала LiXiang L7 – 7,9 млн рублей. Замыкает тройку Porsche Cayenne со средней стоимостью 22,14 млн рублей. Эти модели подорожали на 7,5% и 7,2% соответственно.

Автомобили с пробегом за месяц подешевели в среднем на 1,7% – до 2,2 млн рублей. Самой подешевевшей моделью стала Lada 2104 с ценой в 179 тыс. рублей (-20%). За ней идут Chevrolet Epica (495 тыс. рублей) и Nissan Teana (1,07 млн рублей).

Ранее на Piter.TV: срок владения автомобилем растет в Петербурге.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)