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В Петербурге и Ленобласти в сентябре спрос на автомобили с пробегом увеличился на 15,5%
Сегодня, 10:07
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В Петербурге и Ленобласти в сентябре спрос на автомобили с пробегом увеличился на 15,5%

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Самыми востребованными марками стали "ВАЗ" (11,71%), BMW (10,95%), Volkswagen (7,5%), Kia (6,25%) и Ford (5,81%).

В сентябре текущего года в Петербурге и Ленобласти спрос на автомобили с пробегом вырос на 15,5%. А средняя цена почти не изменилась и составила 1,1 млн рублей. К таким выводам пришли аналитики сервиса "Авито Авто". 

Самыми востребованными марками стали "ВАЗ" (11,71%), BMW (10,95%), Volkswagen (7,5%), Kia (6,25%) и Ford (5,81%). По количеству предложений в пятерку лидеров вошли эти же бренды. 

В топ-5 по спросу авто с пробегом первое место занял Ford Focus с долей 2,69%. Следующим стал Hyundai Solaris с 2,37%, а третьим – Volkswagen Polo с 1,89%. Четвертую строку заняла Kia Rio (1,62%), пятую – BMW пятой серии (1,41%). А лидером по динамике спроса за месяц стал Hyundai Solaris: востребованность модели увеличилась на 38%. 

Рост спроса на автомобили с пробегом демонстрирует устойчивый интерес покупателей к вторичному рынку. Особенно примечательно, что при увеличении спроса средняя цена осталась стабильной, что делает приобретение машины с пробегом привлекательным вариантом для многих россиян. 

Вадим Иванов, директор направления "Автомобили" в "Авито" 

Ранее на Piter.TV: "Автозавод Санкт-Петербург" отозвал около 2 тыс. кроссоверов Xcite. 

Фото: pxhere 

Теги: автомобили с пробегом, спрос на машины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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