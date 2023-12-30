В Петербурге и Ленобласти в сентябре спрос на автомобили с пробегом увеличился на 15,5%

Самыми востребованными марками стали "ВАЗ" (11,71%), BMW (10,95%), Volkswagen (7,5%), Kia (6,25%) и Ford (5,81%).

В сентябре текущего года в Петербурге и Ленобласти спрос на автомобили с пробегом вырос на 15,5%. А средняя цена почти не изменилась и составила 1,1 млн рублей. К таким выводам пришли аналитики сервиса "Авито Авто".

Самыми востребованными марками стали "ВАЗ" (11,71%), BMW (10,95%), Volkswagen (7,5%), Kia (6,25%) и Ford (5,81%). По количеству предложений в пятерку лидеров вошли эти же бренды.

В топ-5 по спросу авто с пробегом первое место занял Ford Focus с долей 2,69%. Следующим стал Hyundai Solaris с 2,37%, а третьим – Volkswagen Polo с 1,89%. Четвертую строку заняла Kia Rio (1,62%), пятую – BMW пятой серии (1,41%). А лидером по динамике спроса за месяц стал Hyundai Solaris: востребованность модели увеличилась на 38%.

Рост спроса на автомобили с пробегом демонстрирует устойчивый интерес покупателей к вторичному рынку. Особенно примечательно, что при увеличении спроса средняя цена осталась стабильной, что делает приобретение машины с пробегом привлекательным вариантом для многих россиян. Вадим Иванов, директор направления "Автомобили" в "Авито"

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