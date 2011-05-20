"Автозавод Санкт-Петербург" отозвал около 2 тыс. кроссоверов Xcite

Возможно, на некоторых автомобилях микрофон системы "ЭРА-ГЛОНАСС" работает неправильно, что приводит к отсутствию двусторонней голосовой связи с экстренными службами.

Бывший завод Nissan, ныне известный как "Автозавод Санкт-Петербург", объявит об отзыве 1150 автомобилей XCite X-Cross 7 в России из-за проблем с микрофоном системы "ЭРА-ГЛОНАСС" и 708 автомобилей из-за потенциальных проблем с датчиками скорости. Информация была предоставлена Росстандартом.

Возможно, на некоторых автомобилях микрофон системы "ЭРА-ГЛОНАСС" работает неправильно, что приводит к отсутствию двусторонней голосовой связи с экстренными службами. Автопроизводитель согласовал с Росстандартом добровольный отзыв, который затронет автомобили X-Cross 7, выпущенные с 8 ноября 2023 года по 5 июня 2024 года. В рамках ремонтных работ дилеры проверят функциональность микрофона и устранят возможные проблемы с его подключением, либо установят новый микрофон при необходимости.

Дополнительно, еще 708 автомобилей XCite будет отозвано из-за вероятности повреждения проводов, ведущих к датчикам скорости в передних колесах. Это может привести к сбоям в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS) и других систем, зависящих от этих датчиков.

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Фото: ООО "Автозавод Санкт-Петербург"