Спрос на китайские машины увеличился в Петербурге в два раза

Пользуются спросом и автомобили с пробегом.

С января по июль этого года в Петербурге и Ленобласти, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, в два раза вырос спрос на новые китайские автомобили. Об этом сообщили аналитики "Авито Авто", пишет "РБК Петербург".

Количество предложений от дилеров в городе выросло в 3,3 раза, а средняя цена на составила 3,1 млн рублей. На первом месте по популярности у покупателей оказалась марка Geely с увеличением спроса на 13%, на втором – Haval (+12,9%). Тройку лидеров замыкает Chery с ростом продаж на 12,5%.

Пользуются спросом и китайские автомобили с пробегом.

Лидирующую позицию среди моделей по спросу занял внедорожник Chery Tiggo T11 с долей 6,3%. Следом за ним идет Geely Monjaro с показателем 4,9%, а на третьей позиции оказался Geely Coolray (4,4%). В пятерку лидеров по спросу также вошли LiXiang L7 и LIFAN X60. Пресс-служба "Авито Авто"

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)