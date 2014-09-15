Производство кроссовера Xcite X-Cross 8 началось в Петербурге

Ежедневно завод выпускает 30 автомобилей этой модели.

"Автозавод Санкт-Петербург" начал производство нового кроссовера Xcite X-Cross 8. Ежедневно завод выпускает 30 автомобилей этой модели, сообщает Telegram-канал "Русский автомобиль".

Более 200 экземпляров уже произведены. Официальный старт продаж намечен на октябрь текущего года, однако конкретная дата еще не определена.

Xcite X-Cross 8 будет доступен в четырех комплектациях, две из которых оснащены полным приводом. Версии 2WD и 4WD также включают панорамную крышу.

Поставки машинокомплектов для сборки Xcite X-Cross 8 осуществляются совместно с компанией Chery. Соглашения рассчитаны до конца следующего года. Работы по локализации данной модели временно приостановлены.

Ранее мы сообщили о том, что продажи новых автомобилей в Петербурге выросли почти на 50% за 8 месяцев.

Фото: пресс-служба XCite