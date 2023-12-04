Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли почти на 50% за 8 месяцев

На первом месте по продажам оказался бренд Haval, который реализовал 6871 автомобиль, что соответствует увеличению на 63% по сравнению с январем-августом 2023 года.

За период с января по август 2024 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 52 443 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 46% больше, чем в аналогичный период прошлого года, согласно информации от пресс-службы дилерских центров "Прагматика".

По итогам восьми месяцев этого года на первом месте по продажам оказался бренд Haval, который реализовал 6871 автомобиль, что соответствует увеличению на 63% по сравнению с январем-августом 2023 года. На втором месте расположилась LADA с 6672 проданными автомобилями (+26%), а третье место занимает Geely, продажи которой составили 6013 единиц (+67%). Далее идут Chery с 5125 машинами (+23%) и Changan с 4159 единицами (+223%). Самым динамично развивающимся брендом стал Jetour, чьи продажи выросли на впечатляющие 739%, достигнув 1350 автомобилей.

В августе 2024 года было продано 7210 автомобилей, что на 13% выше, чем в августе 2023 года. Лидером по продажам в этом месяце вновь стал Haval с 940 автомобилями, за ним следуют LADA и Geely с 904 и 883 проданными машинами соответственно.

Коммерческий директор "Прагматики" Александр Шапринский отметил, что повышение ключевой ставки и ожидаемое увеличение утилизационного сбора оказывают влияние на рынок. Прогнозируется, что в сентябре продажи в городе превысят 7000 автомобилей, однако темпы роста могут замедлиться до 5-7%.