Траты петербуржцев на лекарства достигли максимума

Средние расходы на лекарства на душу населения в Петербурге традиционно превышают аналогичные показатели в других регионах.

В период с января по июль 2024 года каждый житель Санкт-Петербурга в среднем потратил на медицинские препараты 8881 рубль, что на 11% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Данные были представлены компанией Alpharm и опубликованы в издании "Деловой Петербург".

Доля города в общем объеме затрат на лекарства в денежном выражении составила 5,5% от общероссийских показателей. Расходы государства на медикаменты за этот же период увеличились на 40% до 6282 рублей, при этом доля Санкт-Петербурга составила 6,1%.

Средние расходы на лекарства на душу населения в Петербурге традиционно превышают аналогичные показатели в других регионах. Специалисты объясняют это тем, что город является популярным туристическим направлением, и гости нередко прибегают к услугам аптек.

Согласно статистике DSM Group, с августа 2023 года по июль 2024 года объем продаж лекарственных препаратов в аптеках Санкт-Петербурга вырос на 12,7% до суммы 81,1 миллиарда рублей, что соответствует 185 миллионам проданных упаковок при средней цене одной упаковки в 438 рублей (+13,7%). По России в целом за год было реализовано 4,5 миллиарда упаковок лекарств на сумму 1 571 миллиард рублей (+18,2%).