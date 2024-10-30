Китайские кроссоверы с пробегом: как изменились цены за год

Один из самых востребованных кроссоверов в России немного потерял в цене.

Из-за роста цен на новые автомобили и сложностей с обслуживанием европейских, японских и корейских марок россияне все чаще выбирают китайские машины с пробегом. Их доля на вторичном рынке остается небольшой, но продолжает расти. В феврале 2025 года продажи трехлетних китайских кроссоверов увеличились в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Редакция журнала 110km.ru изучила собственную базу объявлений о продаже подержанных автомобилей и выяснила, как за последний год изменились средние цены наиболее популярных в нашей стране трехлетних китайских кроссоверов.

Haval Jolion: дешевеет, но остается популярным

Один из самых востребованных кроссоверов в России немного потерял в цене:

– Март 2024 года – средняя стоимость Haval Jolion 2021 года составляла 2,07 млн рублей.

– Февраль 2025 года – автомобили 2022 года продаются в среднем за 1,93 млн рублей (-7%).

Chery Tiggo 7 Pro: плавное снижение

Кроссовер, оснащенный 1,5-литровым турбомотором на 147 л.с., также подешевел:

– Март 2024 года – 2,06 млн рублей за трехлетнюю машину.

– Февраль 2025 года – 1,91 млн рублей (-7%).

Chery Tiggo 4: сильнейшее падение

Выход обновленного Tiggo 4 Pro в 2022 году повлиял на цены его предшественника:

– Март 2024 года – 1,67 млн рублей.

– Февраль 2025 года – 1,5 млн рублей (-10%).

Haval F7: сохраняет стоимость

Производимый в Тульской области кроссовер почти не потерял в цене:

– Март 2024 года – 2,29 млн рублей.

– Февраль 2025 года – 2,2 млн рублей (-4%).

Geely Coolray: рост вопреки тренду

Несмотря на появление второго поколения, трехлетний Coolray подорожал:

– Март 2024 года – 1,81 млн рублей.

– Февраль 2025 года – 1,96 млн рублей (+8%).

Фото: unsplash (Palistha Joshi)