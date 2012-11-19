Кроссоверы вытесняют седаны: почему россияне пересаживаются на SUV

В 2026 году спрос на автомобили класса SUV в России продолжает расти, а интерес к традиционным седанам заметно снижается.

Кроссоверы продолжают укреплять позиции на российском рынке: в 2026 году именно этот тип автомобилей чаще всего выбирают покупатели, тогда как интерес к классическим седанам постепенно снижается. Тенденция характерна не только для России, но и для других стран, однако в отечественных условиях она особенно заметна — с учетом климата, качества дорог и универсальных потребностей семей. Об этом сообщил портал 110km.ru.

Главные аргументы в пользу SUV — высокая посадка, хороший обзор и увеличенный дорожный просвет. Водители ценят ощущение уверенности за рулем и возможность без опасений выезжать за город. Компактные модели, такие как Tenet T4 или Changan CS35Max, подходят для ежедневной городской эксплуатации. Более крупные варианты — например, Exeed VX и Geely Okavango — ориентированы на дальние поездки и большие семьи.

При этом универсальность кроссоверов имеет обратную сторону. Габаритные SUV менее удобны на тесных парковках, а их масса напрямую влияет на расход топлива. Кроме того, не каждый автомобиль этого класса оснащен полным приводом. Во многих версиях, особенно в базовых, используется только передний привод — это важно учитывать тем, кто рассчитывает на регулярные поездки по заснеженным трассам или проселочным дорогам. Полный привод расширяет возможности, но увеличивает стоимость покупки и обслуживания.

Распространено мнение, что кроссоверы всегда просторнее седанов, однако на практике все зависит от конкретной модели. Из-за увеличенного клиренса часть внутреннего объема может "съедаться" конструктивными особенностями. Зато многие SUV предлагают трансформацию салона и третий ряд сидений, что делает их удобными для семейных поездок.

По части силовых установок рынок предлагает широкий выбор: бензин, дизель, гибриды и электромобили. Электрические версии, такие как Evolute i-Joy, способны преодолевать более 350 километров без подзарядки, но чувствительны к холодной погоде. В бюджетном сегменте по-прежнему востребованы модели вроде Lada Niva, а в премиум-классе растет интерес к брендам Voyah и Hongqi.

Эксперты советуют перед покупкой четко определить сценарии эксплуатации: город, трасса, бездорожье, семейные поездки. Важно учитывать не только дизайн и оснащение, но и реальные затраты — от топлива до сервисного обслуживания. Популярность кроссоверов не снижается, а значит, выбор становится шире, но и подход к покупке должен быть максимально взвешенным.

Фото: pxhere