Китайские автомобили вышли из строя из-за высокого давления в Петербурге

Порядка десятка автовладельцев обратились к дилерам.

Владельцы полноприводных кроссоверов Haval Jolion в Санкт-Петербурге столкнулись с массовыми сбоями в работе автомобилей из-за аномально высокого атмосферного давления. Как сообщили пользователи на автомобильном форуме drive2.ru, при превышении отметки 791 мм рт. ст. на приборной панели начинал гореть индикатор Check Engine.

По предварительной информации, причиной неисправности стала повышенная чувствительность электронной системы полноприводных версий Haval Jolion с 1,5-литровым двигателем GW4B15D к перепадам атмосферного давления. Система выдавала ошибку Р2229, указывающую на неисправность датчика давления наддува. При этом у переднеприводных модификаций с двигателем GW4B15K подобных проблем не зафиксировано.

Жители Санкт-Петербурга делятся в социальных сетях переживаниями и информацией о длинных очередях на диагностику в сервисных центрах, которые растянулись до середины февраля. Многие автовладельцы выражают обеспокоенность надежностью автомобилей Haval Jolion в условиях аномальных погодных явлений.

Ранее Piter.TV сообщал, что в ДТП с грузовиком на КАД пострадали два человека.

Фото: ООО "Автозавод Санкт-Петербург"