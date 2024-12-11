В ДТП с грузовиком на КАД пострадали два человека

Грузовик стоял на КАД с аварийным сигналом.

Легковушка врезалась в грузовик на КАД в Ломоносовском районе Ленобласти. Врачи помогали двум пострадавшим, рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительным данным, около половины первого дня 7 февраля на 93-м километре внутреннего участка КАД остановился самосвал. У машины была включена аварийный сигнал. Примерно через час в него въехал легковой автомобиль, двигавшийся в попутном направлении.

В ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Подробности уточняются.

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