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Видео: ДТП у Троицкого моста стало причиной пробок на Петроградке
Сегодня, 10:50
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Видео: ДТП у Троицкого моста стало причиной пробок на Петроградке

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Появились первые кадры с места происшествия.

Авария с участием двух иномарок стала причиной затора у въезда на Троицкий мост. ДТП произошло на Петроградке около 9 утра. Из-за столкновения легковых автомобилей были перекрыты сразу 3 полосы движения. По состоянию на 10.50 дорожная ситуация в этой части города остаётся напряжённой. На месте происшествия замечены сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. 

Как стало известно Piter.TV, в ДТП участвовал в том числе автомобиль каршеринга - транспортное средство получило боковой удар и было серьезно повреждено.. Неподалёку от места столкновения также замечен грузовой автомобиль без видимых признаков повреждений.

Фото: Мегаполис / Яндекс.Карты

Видео: Инцидент

Теги: дтп, каршеринг, троицкий мост
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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