Средняя стоимость автомобилей с пробегом в Петербурге превысила 1 млн рублей

Также стали известны самые популярные подержанные иномарки в городе.

С января текущего года средняя стоимость автомобиля с пробегом в Северной столице выросла на 15%, впервые превысив отметку в 1 млн рублей. Об этом пишет пресс-служба "Авито Авто".

В топ-5 самым популярных подержанных машин в городе вошли LADA, KIA, Renault, Hyundai и Volkswagen.

Кроме того, примечательно, что 52% объёма продаж авто с пробегом составили модели старше 7-ми лет. Доля более новых машин, с выпуска которых прошло от 1 до 3 лет, упала до 22%. При этом была снижена доля машин с пробегом до 25 тыс. км и выросла с пробегом более 75 тыс.км.

Ранее мы сообщили о том, что реформа такси в Ленинградской области наведёт порядок на рынке транспортных услуг.

Фото: Piter.TV