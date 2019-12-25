Реформа такси в Ленинградской области наведёт порядок на рынке транспортных услуг

Поводом для реформирования стал рост числа происшествий с участием таксомоторов.

Водителей такси Ленинградской области ждут изменения в правилах перевозки пассажиров в сентябре 2023. В силу вступают новые положения 580-ФЗ. Об этом сообщили представители областного правительства на пресс-конференции в ТАСС.

Поводом для реформирования стал рост числа происшествий с участием таксомоторов. По вине водителей легкового такси уровень ДТП увеличился на 8,5%. Недобросовестные водители нарушают скоростной режим, правила пешеходного перехода, неправильно выбирают дистанцию. Новшества помогут повысить безопасность пассажиров.

Теперь в службе заказа такси закон разрешает работать по найму, заключив трудовой договор, ИП и самозанятым. Есть одно исключение − у самозанятого должен быть договор с одной из служб заказа такси, так как, в отличие от ИП, он не может заниматься перевозками сам по себе. ИП и самозанятые могут устанавливать свои тарифы на перевозку, сотрудничая со службами заказа. Соответствующее разрешение в два раза снизит уровень ДТП.

К перевозкам пассажиров не допустят водителей с непогашенной или неснятой судимостью за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабёж, разбой, похищение. Водителей, которых лишали водительских прав или подвергали аресту за нарушение ПДД более одного раза за год, у которых более трёх неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД за день до перевозки и которые не прошли аттестацию.

У нас ещё есть своя региональная информационная система, которую мы будем модернизировать для реализации полномочий в полной мере. Также у нас в плане 1 сентября контроль надзорной деятельности. У нас появляется возможность осуществление постоянного рейда. Мы без согласования будем проверять и контролировать работу такси на соблюдение федеральных норм. Наталья Александрова, заместитель председателя Комитета Ленинградской области по транспорту

Нововведения коснутся и цветовой палитры авто. По усмотрению региональной власти, может вернуться единый внешний вид − белый цвет кузова с жёлтой лентой. Выделение такси из общего потока автомобилей также обеспечит безопасность пассажиров.

Фото: Piter.TV

Автор: Анна Пенькова