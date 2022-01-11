Спрос на подержанные автомобили в Петербурге вырос на 11% с начала года

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в ноябре-декабре составила 1,5 млн рублей.

С начала 2023 года в Петербурге вырос спрос на подержанные машины на 11%, что следует из данных сервиса "Авито Авто".

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в ноябре-декабре составила 1,5 млн рублей. Лидером по продажам стал Kia. На его долю пришлось 8% от всех предложений. Средняя цена машины производителя – 1,6 млн рублей.

Второе место занимает Lada, которой принадлежит 7%. Стоимость авто приблизилась к 660 тыс. рублей. Следующим значатся подержанные машины Volkswagen (6,8%), их можно приобрести в среднем за 1,3 млн рублей.

Кроме того, в число популярных авто с пробегом вошел Ford Focus (2,3%) со средней ценой 705 тыс. рублей. На модели Hyundai Solaris и Kia Rio пришлось по 1,8% и 1,7% спроса соответственно. Стоимость – в районе 1 млн рублей.

Ранее мы сообщали о росте цен на подержанные машины в Петербурге (+25) в период с января по декабрь.

Фото: Piter.TV