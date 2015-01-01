В Петербурге стоимость подержанных авто взлетела на 25% за год

Средняя цена на новые автомобили также возросла с 3,21 до 3,26 млн рублей.

С января уходящего года стоимость автомобилей с пробегом в Северной столице увеличилась на 25%. Средняя стоимость одной такой машины достигла отметки в 2,14 млн рублей, подсчитали аналитики Авто.ру.



Одним из примеров самых заметных ценовых скачков стала стоимость Lada Largus, которая прибавила 34%. На данный момент за данную модель просят 1 млн рублей. Ford Focus третьего поколения стал дороже 30,2%, а BMW пятого поколения G30 – на 30%.

Средняя цена на новые автомобили также возросла с 3,21 до 3,26 млн рублей. Некоторые модели подорожали на треть, в частности, Kia Soul (+30%), Lada Niva (+28%) и Kia K5 (+27%).

Ранее мы сообщили о том, что стоимость поездок в петербургском такси выросла за год на 37%.

Фото: Piter.TV