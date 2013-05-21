Стоимость поездок в петербургском такси выросла за год на 37%

Рост цен на поездки связан с подорожанием топлива, запчастей, ремонта и обслуживания авто и новых машин.

С начала 2023 года средняя стоимость поездок в петербургском такси увеличилась на 30-37%. Об этом пишет "РБК Петербург" 7 декабря, ссылаясь на пресс-службы перевозчиков.

В частности, представители такси "Максим" отметили, что рост цен на поездки связан с подорожанием топлива, запчастей, ремонта,обслуживания авто и новых машин. Кроме того, водители ссылаются на новый закон, "отсекающий подрабатывающих таксистов".

Причина в том, что закон предъявляет к самозанятым водителям все те же требования, что и к таксопаркам. Самозанятые вынуждены нести большие расходы на ОСАГО для такси, на перекраску авто в установленные цвета и выполнение других обязательных требований. Для них доход от выполнения заказов не покрывает убытки. Пресс-служба такси "Максим"

Сервис "Ситимобил" подтвердил причины роста стоимости. Представители рассказали, что наблюдается отток водителей, особенно так называемых "подработчиков", которые составляли существенный процент таксистов, выходивших на линию.

По данным "Яндекс Такси", в период с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го средняя стоимость минуты поездки в такси по Петербургу и Ленобласти составила 23 рубля. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2021-2022 гг.

Чтобы сбалансировать спрос и предложение и таким образом нормализовать цены, отрасли такси дополнительно необходимы около 80 тыс. водителей по всей России Пресс-служба "Яндекс Такси"

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Фото: Piter.TV