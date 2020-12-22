В Петербурге растет количество автомобилей и перевозчиков такси

В ноябре в реестр легковых такси включили 1605 машин, в этом же месяце 2022-го – 934.

С 1 сентября в Петербурге количество такси выросло на 7% – с 40 275 до 42 981 авто, перевозчиков стало на 3,5% больше – с 1601 до 1675. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту 6 декабря.

Всего в ведомство поступило более 7 тыс. заявлений от перевозчиков.

С сентября нами наблюдается положительная динамика и по "самозанятым" перевозчикам. В сентябре в реестр было включено 2 "самозанятых", в октябре - 9, а сегодня их уже 114. Активно ведется и обновление автопарка - в прошлом месяце в реестр легковых такси было включено на 72% машин больше, чем за аналогичный период прошлого года. Валентин Енокаев, председатель комитета по транспорту Петербурга

В ноябре в реестр легковых такси включили 1605 машин, в этом же месяце 2022-го – 934. Средний возраст автомобилей, которые были внесены в реестр после 1 сентября, – 1 год 10 месяцев.

Ранее мы рассказывали о том, что с 13 ноября для клиентов такси и кикшеринга в Северной столице запустили горячую линию. Консультации специалистов касаются правил оказания транспортных услуг и вопросов защиты потребителя при их использовании.

Фото: Piter.TV