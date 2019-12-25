Горячая линия для клиентов такси и кикшеринга заработала в Петербурге

Консультации специалистов коснутся правил оказания транспортных услуг и вопросов защиты потребителя при их использовании.

С понедельника, 13 ноября, для клиентов такси и кикшеринга в Северной столице запустили горячую линию. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Консультации специалистов коснутся правил оказания транспортных услуг и вопросов защиты потребителя при их использовании.

Позвонить по горячей линии можно буде до 24 ноября по будням с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Для этого нужно воспользоваться номерами 8(812)764-02-34, 8(812) 679-67-07 или 8(800)555-49-43 (звонок по России бесплатный).

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Фото: Piter.TV