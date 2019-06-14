Директор «Мостотреста» заявил, что электросамокатам не место на городских набережных

По его мнению, они создают повышенную опасность на дорогах.

В беседе с "Петербургским дневником" директор "Мостотреста" Всеслав Воронин выразил свою позицию относительно использования электросамокатов на городских набережных. Он отметил, что скоростные режимы электрических самокатов сравнимы с транспортом, в котором есть двигатель внутреннего сгорания, таким как мопеды и мотоциклы.

Воронин также подчеркнул, что количество ДТП с участием электросамокатов постоянно растет, и по числу раненых приближается к ДТП с автомобилями. Он отметил, что если мотоциклисты угрожают в первую очередь себе и другим автолюбителям, то электросамокаты представляют угрозу для пешеходов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге могут ввести сбор для кикшеринга.

Фото: Piter.TV