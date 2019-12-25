Исторические спуски от Дворцового до Эрмитажного моста закроют для реставрации мощения

Ограничения на движение пешеходов вводятся до 15 октября.

Специалисты АО "ПО "Возрождение" приступили к третьему этапу ремонта набережной между Дворцовым и Эрмитажным мостами. Как сообщили сегодня в пресс-службе "Мостотреста", ограничения на движение пешеходов вводятся до 15 октября.

Летом три исторических спуска – "Дворцовая пристань", "Эрмитажная пристань" и пристань "Эрмитаж" – оставались открытыми, чтобы не мешать экскурсионным причалам.

Теперь работы перешли в активную фазу. "Эрмитажная пристань" уже закрыта. Там начата разборка старого булыжного камня, после чего специалисты приступят к демонтажу, очистке от раствора и переустройству основания. С 15 сентября аналогичные ограничения коснутся спусков "Дворцовой пристани" и пристани "Эрмитаж". Рабочие отреставрируют гранитные ступени и парапеты, а затем вернут их в проектное положение.

В ведомстве отметили, что два участка работ уже полностью завершены: там переустроено основание, уложены бортовые камни и восстановлено мощение гранитной шашкой. Полностью завершить ремонт исторического покрытия планируется до конца октября.

Ранее мы сообщили о том, что на Литейном мосту завершили самый сложный этап ремонта дорожного покрытия.

Фото: пресс-служба "Мостотреста"