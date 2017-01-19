В Петербурге могут ввести сбор для кикшеринга

Депутаты Петербурга работают над законопроектом, связанным с введением сбора для кикшеринга. Кроме того, ожидается, что доход от курортного сбора, который вводится 1 апреля 2024 года, составит 310 млн рублей. Об этом заявил председатель Бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок в разговоре с "Петербургским дневником".
На данный момент идет работа над подготовкой проектов, которые касаются кикшерингового сбора.
В настоящий момент идет работа над подготовкой соответствующих проектов. И вот когда она будет завершена, тогда мы и сможем уже говорить о новом источнике доходов и прицеливаться к нему.
Денис Четырбок, председатель Бюджетно-финансового комитета ЗакСа
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге появились первые электросамокаты, оснащенные шлемами.
Фото: Piter.TV
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