В Петербурге могут ввести сбор для кикшеринга

На данный момент идет работа над подготовкой проектов.

Депутаты Петербурга работают над законопроектом, связанным с введением сбора для кикшеринга. Кроме того, ожидается, что доход от курортного сбора, который вводится 1 апреля 2024 года, составит 310 млн рублей. Об этом заявил председатель Бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок в разговоре с "Петербургским дневником".

На данный момент идет работа над подготовкой проектов, которые касаются кикшерингового сбора.

В настоящий момент идет работа над подготовкой соответствующих проектов. И вот когда она будет завершена, тогда мы и сможем уже говорить о новом источнике доходов и прицеливаться к нему. Денис Четырбок, председатель Бюджетно-финансового комитета ЗакСа

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге появились первые электросамокаты, оснащенные шлемами.

Фото: Piter.TV