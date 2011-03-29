В Петербурге появились первые электросамокаты, оснащенные шлемами

Whoosh оснастил первые электросамокаты защитными шлемами в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе компании 4 октября.
Шлем крепится к стойке самоката, после старта поездки в приложении появится кнопка – "Отстегнуть замок и шлем".
Пресс-служба Whoosh
В пилотном проекте по интеграции шлемов участвует только самокат модели Ninebot S90L.
В начале 2024 года планируют оборудовать шлемами порядка 30% от всего парка Whoosh, а к 2025-му – 70-80%. Дезинфицировать средство защиты будут в рамках регулярного техобслуживания.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге предложили ввести мораторий на кикшеринг до 2027 года.
Фото: пресс-служба Whoosh
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