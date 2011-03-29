В Петербурге появились первые электросамокаты, оснащенные шлемами

В пилотном проекте по интеграции шлемов участвует только самокат модели Ninebot S90L.

Whoosh оснастил первые электросамокаты защитными шлемами в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе компании 4 октября.

Шлем крепится к стойке самоката, после старта поездки в приложении появится кнопка – "Отстегнуть замок и шлем". Пресс-служба Whoosh

В пилотном проекте по интеграции шлемов участвует только самокат модели Ninebot S90L.

В начале 2024 года планируют оборудовать шлемами порядка 30% от всего парка Whoosh, а к 2025-му – 70-80%. Дезинфицировать средство защиты будут в рамках регулярного техобслуживания.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге предложили ввести мораторий на кикшеринг до 2027 года.

Фото: пресс-служба Whoosh