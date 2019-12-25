В Петербурге предложили ввести мораторий на кикшеринг до 2027 года

В случае принятия законопроекта, запрет вступит в силу с 1 января 2024 года.

Депутаты ЗакСа Петербурга рассмотрели законопроект, подразумевающий временный запрет на аренду электросамокатов до 2027 года. В случае принятия законопроекта, мораторий начнёт действовать с 1 января 2024 года.

Автором инициативы выступил представитель фракции ЛДПР Павел Иткин. Он отметил, что проект закона подразумевает заперт на аренду средств индивидуальной мобильности (СИМ) "с использованием электронного приложения для мобильных устройств". Это необходимо для устранения ДТП с участием каршернига, среди которых довольно много смертельных случаев, добавил он.

Также Иткин уверен, что трёх лет моратория как раз хватит для разработке законодательства относительно использования электросамокатов и других СИМ. Личные электросамокаты проект не затрагивает.

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Фото: Piter.TV