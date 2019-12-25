Услуги нотариуса в Петербурге будут оплачиваться за счёт городского бюджета в рамках бесплатной юрпомощи

Предполагается, что бюджет будет выделять на исполнение проекта около 1 млн рублей в год.

В среду, 4 сентября, депутаты ЗакСа Северной столицы единогласно поддержали законопроект, подразумевающий расширение бесплатной юрпомощи для льготников. Согласно документу, доверенности на представительство в суде у нотариусов можно будет оформлять за счёт городской казны.

Как подчеркнул автор инициативы Денис Четыбок, бесплатная юридическая помощь, как правило, необходима наиболее социально незащищённым категориям населения. По его задумке, оплачиваемые городом нотариальные услуги будут оказываться с начала 2024 года. Предполагается, что бюджет будет выделять на исполнение проекта около 1 млн рублей в год. За это время такое право будет предоставляться примерно 500 гражданам.



Напомним, что право на бесплатную юрпомощь в Северной столице имеют малоимущие, инвалиды первой и второй групп, участники СВО, а также лица, пострадавшие в результате ЧС.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе Петербурга принят закон о приоритетной поддержке производства БПЛА.

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