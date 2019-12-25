В ЗакСе Петербурга принят закон о приоритетной поддержке производства БПЛА

Значимость производства беспилотников будет закреплено в законе "Об основах научно-технической политики Санкт-Петербурга".

В среду, 4 октября, парламентарии петербургского ЗакСа приняли в третьем окончательном чтении закон о приоритетной поддержке разработки БПЛА в городе на Неве. Документ означает, что власти Северной столицы будут оказывать первоочерёдную помощь компаниям, которые специализируются на создании беспилотных авиационных систем (БАС).

Авторами законопроекта выступили единоросс Всеволод Беликов и представитель фракции КПРФ Ирина Иванова. Значимость производства беспилотников будет закреплено в законе "Об основах научно-технической политики Санкт-Петербурга". Инициатива направлена на подпись губернатору.

Отметим, что на данный момент в Петербурге функционируют около 20 предприятий, деятельность которых направлена на разработку БАС. В Северной столице производят около трети отечественных беспилотников.

Ранее депутат ЗакСа предложил освободить многодетные семьи от налога на 2 машины.

Фото: Piter.TV