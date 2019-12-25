Депутат ЗакСа предложил освободить многодетные семьи от налога на 2 машины

По словам парламентария, транспортные льготы необходимы для многодетных родителей, так как в их случае 2 авто — это не признак роскоши, а необходимость.

Депутат петербургского ЗакСа Павел Крупник предложил освободить многодетные семьи от транспортного налога на 2 автомобиля. Об этом он сообщил в беседе с "Парламентской газетой".

По словам парламентария, транспортные льготы необходимы для многодетных родителей, так как в их случае 2 авто — это не признак роскоши, а необходимость. При этом налог нужно отменить во всех регионах, подчеркнул он. Таким образом, Крупник считает, что правило нужно сделать общероссийским: кроме того, оно должно распространяться на все машины, независимо от страны производства и мощности.

Письмо с предложением направлено главе Федеральной налоговой службы (ФАС) России Даниилу Егорову.

Ранее мы сообщили о том, что срок обсуждения градостроительных проектов намерены сократить в Петербурге.

Фото: Законодательное собрание Петербурга (ЗакС)