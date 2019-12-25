Срок обсуждения градостроительных проектов намерены сократить в Петербурге

Инициатива касается непосредственно городского Генплана, а также проекта Правил землепользования и застройки и проектов документации по планировке территории.

Депутаты ЗакСа Северной столицы поддержали в первом чтении законопроект, согласно которому проведение общественных обсуждений градостроительных вопросов в Северной столице будет вестись в более короткие сроки. Об этом сообщила пресс-служба городского парламента.

Авторами документа выступили представители партии "Единая Россия" Денис Четырбок и Валерий Гарнец. Инициатива касается непосредственно городского Генплана, а также проекта Правил землепользования и застройки и проектов документации по планировке территории. Например, на обсуждение экспозиции проекта Генплана намерены выделить только 4 дня, однако не указано, будут ли они рабочими.

Отметим, что несколько парламентариев выступили против проекта. Депутат от фракции КПРФ Алексей Зинчук считает, что инициатива схожа с законом о комплексном развитии территории (КРТИ), встретившим критику общественности.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские депутаты выступили за запрет продажи 1,4-бутандиола.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)