Петербургские депутаты выступили за запрет продажи бутирата

Жидкость могут включить в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в стране.

Парламентарии петербургского ЗакСа от фракции "Единая Россия" создали проект обращения к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко: депутаты попросят ввести запрет продажи спирта 1,4-бутандиола (BDO). Об этом сообщила пресс-служба отдела партии по региону.

Документ подготовлен Наталией Астаховой, Антоном Соловьевым, Алексеем Цивилевым и Константином Чебыкиным. Жидкость может быть включена в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, что лишит граждан возможности покупать потенциально опасный спирт.

В быту BDO применяется в качестве растворителя. Также он используется в промышленности для выпуска пластмасс, электронных химикатов и эластичных волокон. Передозировка бутиратом чаще всего ведёт к летальному исходу.

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