ЗакС Петербурга утвердил приватизацию ГУП "ТЭК СПб"

Государственное унитарное предприятие станет акционерным обществом.

В среду, 20 сентября, на заседании депутатов ЗакСа Петербурга приняли закон о приватизации ГУП "ТЭК СПб" в 2024 году. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Государственное унитарное предприятие станет акционерным обществом, за что проголосовали 36 человек. Один воздержался, 10 были против.

По результатам приватизации 100 процентов акций создаваемого акционерного общества будут находиться в собственности Санкт-Петербурга. Приватизация акций акционерного общества не планируется. ЗакС Петербурга

Городские системы теплоснабжения продолжат развитие согласно планам вплоть до 2033-го.

Отметим, что ГУП "ТЭК СПб" обеспечивает 50% всего рынка тепловой энергии в Северной столице.

Ранее на Piter.TV: число заявок на догазификацию от ленинградцев превысило 30 тыс.

Фото: Piter.TV