Число заявок на догазификацию от ленинградцев превысило 30 тысяч

В Ленинградской области проходят осенние подомовые обходы жителей. Специалисты комитета по ТЭК, местных администраций и АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" рассказывают местным жителям о бесплатном подведении газа до границ участков и действующих в регионе субсидиях.
Газ подведен до 17563 земельных участков жителей. Всего в работе – уже 30042 заявки жителей в Ленинградской области.
Сергей Морозов, председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области
На этой неделе обходы идут в городе Бокситогорске, деревне Кальтино Всеволожского района, поселке Тарасово Выборгского района, деревне Пустошка и поселке Кобралово Гатчинского района, деревне Большое Руддилово Кингисеппского района, селе Русско-Высоцкое, деревнях Телези и Кипень Ломоносовского района.
До конца года в Ленобласти проложат 2 тыс. км новых газопроводов.
Фото: администрация Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все