Число заявок на догазификацию от ленинградцев превысило 30 тысяч

Местным жителям, которые не подали заявку, рассказывают о такой возможности.

В Ленинградской области проходят осенние подомовые обходы жителей. Специалисты комитета по ТЭК, местных администраций и АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" рассказывают местным жителям о бесплатном подведении газа до границ участков и действующих в регионе субсидиях.

Газ подведен до 17563 земельных участков жителей. Всего в работе – уже 30042 заявки жителей в Ленинградской области. Сергей Морозов, председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области

На этой неделе обходы идут в городе Бокситогорске, деревне Кальтино Всеволожского района, поселке Тарасово Выборгского района, деревне Пустошка и поселке Кобралово Гатчинского района, деревне Большое Руддилово Кингисеппского района, селе Русско-Высоцкое, деревнях Телези и Кипень Ломоносовского района.

До конца года в Ленобласти проложат 2 тыс. км новых газопроводов.

Фото: администрация Ленобласти