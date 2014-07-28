До конца года в Ленобласти проложат 2 тыс. км новых газопроводов

В регионе снизили тарифы по подведению "голубого топлива" внутри участка и по дому.

В Ленинградской области продолжают ускорять программу газификации. Благодаря этому, до конца года в 47-ом регионе намерены построить 2 тыс. км газопроводов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора Александра Дрозденко, во время догазификации будут в разы сокращены бюрократические процедуры. Кроме того, в регионе снизили тарифы по подведению "голубого топлива" внутри участка и по дому. Выдаваемая регионом полностью покроет расходы в случае, если разведение газопровода не заходит за отметку 15 м в границах участка и 8 м – внутри дома.

Газификация в пределах областного дома оценивается в пределах от 180 до 300 тысяч рублей. Средний тариф равен примерно 156 тыс. рублей.

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