В Ленобласти отметили высокий темп проведения капремонта

В настоящее время Ленинградская область имеет высокий темп проведения капитального ремонта. Кроме этого, одной из важнейших задач является поддержание этого высокого темпа в дальнейшем.

Александр Тимков, председатель регионального комитета ЖКХ, сообщил, что с 2013 по 2022 год на капитальный ремонт жилых домов в регионе было потрачено около 17 миллиардов рублей. Вопрос рассматривался на встрече правительства области с региональными депутатами.

В рамках этого процесса было проведено 10 832 вида работ в 4 046 квартирах; в краткосрочном плане на 2023-2025 годы в программу капитального ремонта будет включен 4 571 дом, а общий объем финансирования достигнет 20 миллиардов рублей.

"Для сохранения такого темпа мы должны либо оптимизировать платежи с населения, либо увеличить финансирование из областного бюджета. Но чудес не бывает", – свое мнение высказал на встрече губернатор области Александр Дрозденко.

Кроме этого, он отметил, что установка расчетной цифры Министерства строительства в 41 рубль за квадратный метр – непрактичная, поэтому требуется найти баланс.

Ранее сообщалось, что Ленобласть не будет переходить на новую мусорную систему

Фото: Piter.TV