Ленобласть не будет переходить на новую мусорную систему

Во вторник, 27 июня, на встрече правительства Ленобласти с региональными депутатами обсудили вопрос о переходе на плату за вывоз мусора, исходя из количества проживающих. Об этом пишет 47news.
Вопрос был задан депутатом Андреем Лебедевым. Ответ поступил от председателя комитета по обращению с отходами Анастасии Кузнецовой. По её словам, пока такой переход не планируется. Такое решение было принято потому, что в других регионах из-за такой системы регоператоры столкнулись с финансовыми трудностями.
Также проблема кроется в подсчете проживающих. Затраты на администрирование таких сборов слишком велики.
Ранее сообщалось, что в Петербурге пассажиры сэкономили около 40 млн рублей на поездках в общественном транспорте.
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