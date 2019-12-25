В Петербурге пассажиры сэкономили около 40 млн рублей на поездках в общественном транспорте

Ездить дешевле можно до конца года во всех городских автобусах, троллейбусах и трамваях.

Пассажиры, расплачивающиеся в наземном транспорте Санкт-Петербурга картами "Мир" и ЕКП, с начала года сэкономили около 40 млн рублей, сообщили в пресс-службе национальной платежной системы. При этом число оплат поездок смартфоном за это время выросло в 1,5 раза.

Уже почти полгода петербуржцы и гости Северной столицы имеют возможность экономить до 25 рублей за каждую поездку в общественном транспорте с картой "Мир" и Единой картой петербуржца (ЕКП). Главное – использовать при оплате проезда в наземном транспорте перечисленные карты или оплачивать проезд смартфоном, с предварительно загруженными картами через приложения Mir Pay или Samsung Pay.

В платежное приложение можно загрузить, в том числе виртуальную карту "Мир". Ее в несколько кликов можно выпустить в приложении своего банка. Затем просто приложите свой телефон к терминалу, и с карты "Мир" или ЕКП автоматически спишется меньшая стоимость. Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир"

Скидка на наземном транспорте рассчитывается автоматически и зависит от способа оплаты: при оплате пластикой картой "Мир" выгода составляет 22, а "пластиком" ЕКП – 23 рубля, если расплачиваться с помощью смартфона – 24 рубля для карты "Мир" и 25 рублей для ЕКП.

Ездить дешевле можно до конца года во всех городских автобусах, троллейбусах и трамваях.

Акция действует благодаря сотрудничеству Петербурга с Национальной системой платежных карт (АО "НСПК", оператор платежной системы "Мир"). В конце 2022 года генеральный директор российской платежной системы Владимир Комлев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве.

Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"