Как воспользоваться скидками в общественном транспорте Петербурга

Выгода при оплате проезда в метрополитене составит 23 рубля по сравнению с разовым проездом по базовому тарифу, а в наземном общественном транспорте – до 25 рублей.

В Санкт-Петербурге с 1 января 2023 года начали действовать скидки на проезд в наземном транспорте при оплате картами платежной системы "Мир", в том числе Единой картой петербуржца (ЕКП, выпускается на базе ПС "Мир").

В конце декабря 2022 года генеральный директор Национальной системы платежных карт (АО "НСПК", оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве между Петербургом и НСПК в сфере применения национальных платежных инструментов.

Благодаря данному соглашению в 2023 году в Северной столице будут внедрены новые технологические решения для безналичной оплаты проезда в транспорте с помощью транспортной процессинговой платформы (ТПП) Национальной системы платежных карт. Как отметил Владимир Комлев, ТПП – новый платформенный сервис, разработанный НСПК. С его помощью можно ещё быстрее оплатить проезд бесконтактной картой любого банка и платежной системы, в том числе с использованием мобильных платежных сервисов, таких как Mir Pay, Samsung Pay или SberPay.

Санкт-Петербург и Национальная система платежных карт сотрудничают с 2019 года. Благодаря этому жители города могут расплачиваться в метро картами "Мир". В 2022 году каждая шестая поездка в метро оплачивалась картой "Мир", каждый десятый горожанин использовал ЕКП. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Карта "Мир" в общественном транспорте СПб

Соглашением между Петербургом и НСПК также предусмотрено, что в 2023 году будет продолжена программа по снижению стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга при оплате картами "Мир" и ЕКП. С 1 января жители и гости Северной столицы могут сэкономить, оплачивая проезд ЕКП и картой "Мир" как в метро, так и в автобусах. Выгода при оплате проезда в метрополитене составит 23 рубля, а в наземном общественном транспорте – до 25 рублей.

С 1 января и весь 2023 год со скидкой от базового тарифа можно будет ездить не только в метро, но и во всех автобусах Санкт-Петербурга, расплачиваясь картой "Мир" и ЕКП. Размер скидки будет зависеть от способа оплаты проезда – "пластиком" или картой в смартфоне. Также мы планируем в 2023 году расширить действие выгодного предложения на весь наземный городской, включая электротранспорт. Владимир Комлев, генеральный директор НСПК

Карта "Мир" в транспорте СПб стоимость

Таким образом, с этого года стоимость разовой поездки в метро при оплате ЕКП, в том числе загруженной в смартфон, составит 47 рублей. Выгода по сравнению с базовым тарифом – 23 рубля.

Стоимость одной поездки по ЕКП в наземном транспорте (на данный момент только в автобусах) составляет 42 рубля (если платить "пластиком") и 40 рублей при оплате ЕКП с помощью смартфона (выгода 23 и 25 рублей). При оплате пластиковой картой "Мир" стоимость проезда составит 43 рубля (выгода 22 рубля), при оплате картой "Мир" в смартфоне – 41 рубль (выгода 24 рубля).

Скриншот: privetmir.ru

Как платить телефоном в транспорте

В 2023 году выгоднее всего оплачивать проезд в общественном транспорте Петербурга при помощи платежных приложений бесконтактной оплаты Mir Pay, Samsung Pay или SberPay, позволяющих привязать к смартфону карту "Мир" или ЕКП..

Чтобы воспользоваться максимальными скидками для оплаты проезда, необходимо соблюсти несколько условий. Владельцу платежной карты "Мир" нужно установить на свой смартфон приложение Mir Pay, Samsung Pay или SberPay, при этом его мобильное устройство должно быть на базе ОС Android (версии 7.0 и выше), поддерживать технологию бесконтактной оплаты NFC. Сейчас эта функция есть практически в любом современном гаджете, включая бюджетные модели.

Оплата за проезд в метро бесконтактной банковской картой платежной системы "Мир" и ЕКП производится на турникетах, отмеченных специальным стикером о приеме банковских карт.

Фото: Петербургский метрополитен

В автобусах можно оплатить проезд банковской картой или телефоном на терминале, отмеченном логотипами платежных систем.

Фото: Комитет по транспорту

Если в приложении привязано несколько карт "Мир", включая ЕКП, то сумма поездки автоматически спишется с той карты, которая была выбрана "По умолчанию".

Карта "Мир" акции 2023

Также в 2023 году платежная система "Мир" запустила акцию для петербуржцев с детьми школьного возраста. За каждое пополнение счёта для оплаты школьного питания через сервис Глолайм возвращается кешбэк 10% по ЕКП, по любой другой карте "Мир" – 5%, но не более 500 рублей в месяц. Для участия в акции необходимо зарегистрировать свою карту в программе лояльности "Привет, Мир!" на сайте платежной системы или на сайте ЕКП.

Главное фото: privetmir.ru