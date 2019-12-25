В Петербурге обновили приложение "ЕКПшка" для школьников

Теперь школьники могут сами искать интересные мероприятия – от экскурсий до театральных постановок.

Для юных жителей Петербурга заработали два новых цифровых сервиса в приложении "ЕКПшка". Губернатор Александр Беглов анонсировал запуск "Детской Афиши" и "Магазина поощрений", которые помогут детям выбирать досуг и получать за это подарки.

Теперь школьники могут сами искать интересные мероприятия – от экскурсий до театральных постановок. Когда ребенок выбирает событие, родителю приходит подтверждающее уведомление в личный кабинет. Главное преимущество – отсутствие сервисного сбора при покупке билета. За активность дети получают баллы, которые теперь можно конвертировать в реальные призы во встроенном магазине: оплатить ими поход в музей, аудиогид или получить сертификат от спонсоров проекта.

По словам Александра Беглова, развитие таких платформ является частью городской программы "Все возможности – детям". Напомним, что сама детская карта "ЕКПшка" была запущена год назад и сейчас ею пользуются более 47 тысяч человек.

Ранее мы сообщили о том, что ЕКП заработала в Псковской области и Карелии.

Фото: Правительство Петербурга