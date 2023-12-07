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Информационная система легковых такси появится в Петербурге с 2025 года
Сегодня, 8:06
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Информационная система легковых такси появится в Петербурге с 2025 года

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Кроме того, в следующем году создадут личные кабинеты для перевозчиков и служб заказа легковых такси.

В Петербурге появится информационная система легковых такси. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту. 

Система позволит повысить скорость и качество обработки заявлений и уведомлений о включении и изменении данных в реестры легковых такси, перевозчиков и служб заказа Северной столицы. Также обеспечат автоматизированную проверку актуальности сведений, содержащихся в реестрах. Благодаря этому получится оперативнее выявлять факты несоответствия водителей, перевозчиков и служб заказа требованиям закона. 

Информационную систему такси запустят в начале 2025 года. Кроме того, в следующем году создадут личные кабинеты для перевозчиков и служб заказа легковых такси. 

Отмечается, что в настоящее время в реестре такси в Петербурге 1,9 тыс. перевозчиков, 10 служб заказа и 57,3 тыс. автомобилей. 

Ранее на Piter.TV: петербургский депутат предложил установить в такси перегородки между водителем и пассажиром. 

Фото: Piter.TV 

Теги: реестр такси, такси в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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