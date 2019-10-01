Петербургский депутат предложил установить перегородки между водителем и пассажиром

Крупник ссылается на успешный опыт зарубежных стран, где подобные меры уже давно применяются.

Депутат Заксобрания Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой установки в такси специальных прозрачных перегородок между водителем и пассажиром. Обращение было направлено министру транспорта России Роману Старовойту. Информация об этом появилась 22 октября.

Павел Крупник отмечает увеличение числа конфликтов между таксистами и пассажирами, а также рост случаев заражения респираторными заболеваниями. Установка перегородок, по мнению депутата, поможет снизить риски для безопасности пассажиров и водителей.

Крупник ссылается на успешный опыт зарубежных стран, где подобные меры уже давно применяются. Он считает, что внедрение таких перегородок в российских такси может повысить престижность профессии и сделать ее более привлекательной.

Важно отметить, что ранее Крупник обращал внимание на необходимость знания русского языка и этикета среди водителей-мигрантов.