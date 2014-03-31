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В Петербурге материнский капитал можно будет потратить на ремонт таунхаусов
Сегодня, 12:15
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В Петербурге материнский капитал можно будет потратить на ремонт таунхаусов

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Размер материнского капитала в городе на Неве в этом году – 203 тыс. рублей.

Депутаты Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга в рамках заседания 16 октября поддержали расширение программы регионального материнского капитала. Так, будет разрешено использовать сертификаты на реконструкцию и капитальный ремонт таунхаусов, пишет "Петербургский дневник"

Наша задача – предоставить максимально широкий спектр возможностей для реализации материнского капитала.

Марина Макарова, депутат ЗакСа Петербурга 

Размер материнского капитала в городе на Неве в этом году – 203 тыс. рублей. На него могут претендовать многодетные семьи.

Уже более 25 тыс. семей использовали сертификаты на улучшение жилищных условий. Ранее таунхаусы законом рассматривались как дома блокированной застройки и в этот перечень не входили.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге маткапитал теперь можно тратить на медуслуги для детей и допобразование для родителей. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: материнский капитал, таунхаусы
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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