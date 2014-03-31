В Петербурге материнский капитал можно будет потратить на ремонт таунхаусов

Размер материнского капитала в городе на Неве в этом году – 203 тыс. рублей.

Депутаты Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга в рамках заседания 16 октября поддержали расширение программы регионального материнского капитала. Так, будет разрешено использовать сертификаты на реконструкцию и капитальный ремонт таунхаусов, пишет "Петербургский дневник".

Наша задача – предоставить максимально широкий спектр возможностей для реализации материнского капитала. Марина Макарова, депутат ЗакСа Петербурга

Размер материнского капитала в городе на Неве в этом году – 203 тыс. рублей. На него могут претендовать многодетные семьи.

Уже более 25 тыс. семей использовали сертификаты на улучшение жилищных условий. Ранее таунхаусы законом рассматривались как дома блокированной застройки и в этот перечень не входили.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге маткапитал теперь можно тратить на медуслуги для детей и допобразование для родителей.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)