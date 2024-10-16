Снова в тренде: как изменился интерес россиян к таунхаусам

Таунхаусы отвечают запросу россиян на комфортный быт.

Формат таунхауса в России переживает новую волну популярности. Такое жилье начало пользоваться спросом еще со времен пандемии и сохранилось до сих пор, объяснил в беседе с 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

По его словам, во времена ковида многие россияне перешли на удаленный формат работы, поэтому стали проводить больше времени в стенах родного дома. На этом фоне людям стало более актуально найти жилье, представляющее собой нечто среднее между загородным домом и квартирой.

Собеседник издания напомнил, что чаще всего застройщики таунхаусов строят целые поселки-комьюнити, где есть школы, детские сады, магазины и даже свой ресторан. В итоге, помимо жилья человек "приобретает окружающую атмосферу".

Ранее мы сообщали, что Петербург стал самым популярным городом у москвичей для покупки жилья.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)